"مايكروسوفت" تطلق هاتفها القابل للطي في 2019

كتب - عاصم الأنصاري:
تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق جهاز أندروميدا القابل للطي والمزود بشاشتين خلال عام 2019.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، جهاز "أندروميدا" يستند إلى تلميحات شراكة محتملة مع شركة إل جي لتطوير شاشات الحاسب الشخصي المصغر المحتمل، كما يفترض أيضا أن يتضمن الجهاز معالجات بمعمارية ARM بدلا من معالجات x86 التقليدية.
ويعطي الاختراع الجديد فكرة جيدة عن التصميم الفيزيائي الأكثر ترجيحًا الذي سيحصل عليه جهاز أندروميدا، حيث تصف مفصلات مرنة مزودة بآلية تسمح لها بالتدوير وجمع زوج من الشاشات لتكوين حاسب محمول أو جهاز لوحي.
كما يعتقد أن "مايكروسوفت" تخطط لاستخدام الشاشة الثانية كلوحة مفاتيح.
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