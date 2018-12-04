شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلب مساعدات قدرها 21.9 مليار دولار بينها 4 مليارات لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء توفير 21.9 مليار دولار لمواجهة 21 أزمة إنسانية على مستوى العالم العام المقبل وتشمل أربعة مليارات دولار لليمن. ولا تشمل المناشدة الموجهة للدول المانحة متطلبات التمويل في سوريا والمتوقع أن تصل بالمبلغ المطلوب إجمالا إلى 25 مليار دولار.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلب مساعدات قدرها 21.9 مليار دولار بينها 4 مليارات لليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .