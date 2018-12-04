شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان والعراق يتفقان على إقامة سوق اقتصادية مشتركة تضم الأردن وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، فى العاصمة بغداد، مع رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، لبحث العلاقات الثنائية والملفات المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية فى بيان صحفى، الثلاثاء، إن الوزير اللبنانى بحث مع رئيس وزراء العراق تسهيل إجراءات الدخول بين البلدين لتشجيع السياحة وتبادل الاستثمارات، العمل على إقامة سوق اقتصادية مشرقية تضم لبنان والعراق والأردن وسوريا.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة فى العراق ولبنان والأردن، وبحث بناء شبكات أنابيب نقل الغاز والنفط وخطوط سكك الحديد لنقل الرمل والبضائع.

كما تم الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين لبنان والعراق، ووعد الوزير اللبنانى بعد تشكيل الحكومة بمساواة العراقيين مع الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجى، أى بوقف المطالبة بالحجز المسبق وبمبلغ الألف دولار.