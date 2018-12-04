شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد الشاب الفلسطينى محمد حسام عبد اللطيف حبالى (22) عاما من مخيم طولكرم، اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال المواجهات التى وقعت فى الحى الغربى لمدينة طولكرم. وأفادت مصادر طبية من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومى، بأن الشاب حبالى استشهد بعد أصابته بعيار نارى فى الرأس والأطراف السفلية. وكانت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة اقتحمت عدة أحياء فى المدينة وتمركزت فى الحى الغربى منها وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عددا من منازل المواطنين وعاثت فيها دمارا وتخريبا.

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