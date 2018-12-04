الصادق المهدي يلمح بتأييده لتطوير التشريعات لتساوي بين المرأة والرجل في أنصبة الميراث

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ألمح رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي بتأييده لتطوير التشريعات لتساوي بين المرأة والرجل في أنصبة الميراث. وقال المهدي أمس في “حديث الاثنين الأسبوعي”، التجديد ينطلق من استجابة الأصل للعصر عن طريق مراعاة مستجدات الواقع والمقاصدية، والمواريث في الإسلام بين الرجال والنساء ليست مرتبطة بالنوع بل بالتكليف الاجتماعي، ورأي أن الأعباء الاجتماعية تغيرت بما يسمح من داخل مقاصد الشرع، باجتهاد جديد للمساواة ما يجعل لها مشروعية شرعية وملائمة للعصر. وكانت دولة تونس أجازت مساواة المرأة والرجل في الميراث وسط جدل واسع بدعاوى الدولة المدنية. صحيفة التيار

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