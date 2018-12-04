الداخلية تقر بوجود استقالات وتسرب وسط جنود وضباط قوات الشرطة بسبب المرتبات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أقرت وزارة الداخلية بوجود استقالات وتسرب وسط جنود وضباط قوات الشرطة بسبب المرتبات، قالت إن التسرب وسط القوات كبير ومقلق، مطالبة بتحسين أوضاعهم للحد من تلك الظواهر. وقطع الوزير أحمد بلال، أثناء رده على مداولات البرلمان، أمس الاثنين، حسب صحيفة التيار، بأن السجل المدني قطع شوطاً كبيراً جداً ونسبة المسجلين فاقت الـ(%88)، وعلى ضوئه تم تسجيل (20) مليون من البالغين والمؤهلين للتصويت في انتخابات 2020م، وأكد بلال أن انتخابات 2020م ستكون أول انتخابات تقوم على أرقام حقيقية، وسيدلي المواطنون وفق معلومات حقيقية لا لبس ولا غموض فيها. صحيفة التيار

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