بعد بدء العملية الإسرائيلية... إطلاق تحذيرات لـ"حزب الله" والجيش اللبناني

أطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، تحذيراته عبر صفحته على "تويتر"، قال فيها: "يحذر جيش الدفاع عناصر حزب الله وجنود الجيش اللبناني وينصحهم بالابتعاد عن أي مسار هجومي تم حفره من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".

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وختم أدرعي التغريدة، قائلا: "حياتكم بخطر أعذر من أنذر".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.