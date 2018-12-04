قبل سفر وفد "أنصار الله"... مفاجأة من طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية

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وأفاد موقع قناة "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، بوقوع "غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي شمال مدينة الشباب بشارع التسعين".
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الجدير بالذكر، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمدعومة من التحالف العربي، كانت قد أعلنت الشهر الماضي، موافقتها على المشاركة في جولة المشاورات المرتقبة بالسويد، وعبرت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
كما أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، توقيع قوات التحالف العربي على اتفاق برعاية الأمم المتحدة لحل ملف الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، قائلا: "اليوم استكملنا إجراءات التوقيع واستلمنا نسخة من الاتفاق الموقع، وإن شاء الله ستكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني".
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