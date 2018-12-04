الخرطوم.. "يونس إمره" يطلق دورة ثانية لتعليم الرماية التركية

الخرطوم/ حسام بدوي/ الخليج 365

أطلق المركز الثقافي التركي "يونس إمره" بالخرطوم، الإثنين، الدورة الثانية لتعليم الرماية بالقوس والسهم لأربعة مجموعات، تضم 27 طالبًا من دول السودان واليمن وسوريا.

وقال مدير المركز، بنيامين دمير، في حديث للأناضول، إن "الدورة تأتي في إطار مشروع (كمانكش) لإعداد الرماة والقائم بالتعاون بين المركز ووقف النبّالة التركي".

وأوضح دمير أن "المشروع يساهم في تعليم طلاب المركز الثقافي الرياضات التي تقارب بين الشعوب".

وأضاف أن "المدربين هم من المشاركين في دورات سابقة، وحاليا يساعدون زملاءهم في تعلم الرماية التقليدية في باحة المعهد بالخرطوم".

بدوره، قال أحمد عبد الرحمن بشير، وهو أحد المدربين، إنه "تعلّم الرماية التركية في مدينة إسطنبول، ويحاول تعليمها الآن في السودان".

وأوضح في حديث للأناضول، أن "تلك الرياضة ستكون مدخلًا جديدًا للتعارف بين الثقافات؛ خاصة أن نوع تلك الرماية له إرثه التاريخي الذي يعود للعهد العثماني".

من جانبها، قالت ريان عبد الغفار، وهي إحدى المشاركات في الدورة، إن "دورات تعلّم الرماية تساعد على تفريغ الطاقات السلبية، وتساعد المتدرب على إتقان التركيز".

وأضافت في حديث للأناضول: "تعرفت على ذلك النوع من الرماية من زملائي في المركز الثقافي التركي، وسجلت لتعلمها (..) هي رياضة جميلة وتعلمنا ثقافة لدولة شقيقة".

وقال الأمين محمد، وهو أحد المشاركين في الدورة، إن "حرصه على الاقتراب والتعرف على الثقافة التركية؛ خاصة المرتبطة بالدولة العثمانية كان دافعه للمشاركة".

وأضاف في حديث للأناضول: "كانت (رياضة) مفيدة بالنسبة لي، ومن الممكن أن أتقدم فيها مستقبلًا، أتمنى من الجميع أن يشاركوا فيها".

