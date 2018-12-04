أسعار_النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثاني

الخليج - واس ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة مكاسب اليوم السابق وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك . وفي الساعة 0604 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 % عن أحدث إغلاق لها. وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8 % إلى 62.20 دولار للبرميل.

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