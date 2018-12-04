أبرز المباريات العالمية ليوم #الثلاثاء ” 4 ديسمبر”

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الخليج - حسن القبيسي
يستضيف الأهلي الأهلي السعودي وفاق سطيف الجزائري في كأس زايد للأندية الأبطال ، في لقاء الإياب الذي يُقام على ملعب الجوهرة بجدة ، وكان لقاء الذهاب بينهما إنتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل .
وتقام 4 مباريات في دوري الخليج العربي، تجمع الإمارات مع عجمان، والظفرة مع الجزيرة، والنصر مع الفجيرة، وبني ياس مع شباب الأهلي ، وفي الدوري الإنجليزي تُلعب عدة مباريات أهمها واتفورد ومانشستر سيتي .
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر :
|كأس زايد للأندية الأبطال
|19:30
|الأهلي
|×
|وفاق سطيف
|دوري الخليج العربي
|15:40
|الإمارات
|×
|عجمان
|15:55
|الظفرة
|×
|الجزيرة
|18:30
|النصر
|×
|الفجيرة
|18:30
|بني ياس
|×
|شباب الأهلي
|الدوري الإنجليزي
|22:45
|وست هام
|×
|كارديف
|22:45
|برايتون
|×
|كريستال بالاس
|22:45
|بورنموث
|×
|هيديرسفيلد
|23:00
|واتفورد
|×
|مانشستر سيتي
|الدوري الفرنسي
|21:00
|نيس
|×
|أنجيه
|21:00
|أميان
|×
|موناكو
|23:00
|مونبيليه
|×
|ليل
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