أبرز المباريات العالمية ليوم #الثلاثاء ” 4 ديسمبر”

الخليج - حسن القبيسي

يستضيف الأهلي الأهلي السعودي وفاق سطيف الجزائري في كأس زايد للأندية الأبطال ، في لقاء الإياب الذي يُقام على ملعب الجوهرة بجدة ، وكان لقاء الذهاب بينهما إنتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل .

وتقام 4 مباريات في دوري الخليج العربي، تجمع الإمارات مع عجمان، والظفرة مع الجزيرة، والنصر مع الفجيرة، وبني ياس مع شباب الأهلي ، وفي الدوري الإنجليزي تُلعب عدة مباريات أهمها واتفورد ومانشستر سيتي .

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر :

كأس زايد للأندية الأبطال 19:30 الأهلي × وفاق سطيف

دوري الخليج العربي 15:40 الإمارات × عجمان 15:55 الظفرة × الجزيرة 18:30 النصر × الفجيرة 18:30 بني ياس × شباب الأهلي