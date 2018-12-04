سفارة المملكة بلبنان تنفي ادعاء وئام وهاب

صحيفة الخليج الالكترونية نفت سفارة المملكة لدى لبنان ادعاء الوزير السابق وئام وهاب بأن دبلوماسياً أبلغ فرع المعلومات بالتوجه للجاهلية، وأن الغاية الرخيصة من هذا الادعاء مكشوفة للجميع. كما أكدت السفارة حرص المملكة الدائم على وحدة لبنان واستقراره.

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