شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وبنما توقعان 19 اتفاقية تعاون بعد بدء علاقات دبلوماسية والان مع التفاصيل

وقّعت الصين وبنما، الإثنين، 19 اتفاقية للتعاون بشأن التجارة والبنية التحتية والمصارف والسياحة ومجالات أخرى خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ التي تأتي بعد بدء علاقات دبلوماسية بين البلدين العام الماضي.

ووصل الرئيس الصيني مساء الأحد إلى مدينة بنما سيتي في زيارة لمدة 24 ساعة. وتأتي الزيارة في وقت تعزز فيه الصين نفوذها في أمريكا الوسطى للحد الذي يزعج الولايات المتحدة التي لطالما تعتبر المنطقة فنائها الخلفي.

وبعد اجتماع خاص وقّع الرئيس الصيني ونظيره البنمي خوان كارلوس فاريلا 19 اتفاقية بينها اتفاقية ستقدم الصين بمقتضاها مساعدات لبنما غير قابلة للسداد لتنفيذ عدة مشروعات ولكن لم يتم الكشف عن قيمة تلك المساعدات.

وتشمل الاتفاقيات معاهدة لتسليم المجرمين ومذكرة تفاهم بشأن مسائل تتعلق بالتجارة والسياحة والتعليم.

كانت بنما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في يونيو/حزيران العام الماضي، وأقامت بدلا من ذلك علاقات مع الصين، وخلال هذا العام حذت جمهورية الدومنيكان والسلفادور نفس حذو بنما، وقد تفعل ذلك دول أخرى في المنطقة قريبا.

وأثار ذلك قلقا في واشنطن التي قالت في أغسطس/آب إن بكين تعرض مزايا اقتصادية من أجل الهيمنة على الدول.