شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. فيلم "مصر القوة والسلام" عن معرض "إيدكس 2018" والان مع التفاصيل

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فيلماً يحمل أسم "مصر القوة والسلام" بالتزامن مع المعرض الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018» والذى إفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ويستعرض الفيلم المعرض الدولى الأول للسلاح، ومشاركة العديد من الدول فى هذا المعرض بأحدث المعدات والأسلحة والإنتاجات العسكرية فى مصر والعديد من دول العالم، كما يتضمن الفيلم العديد من المشاهد من القوات المسلحة المصرية تدل وتوضح مدى قوتها وتطور أسلحتها .

ويشارك فى المعرض 41 دولة، من بينها 21 دولة تشارك بعدد كبير من الشركات، الولايات المتحدة يصل عدد شركاتها إلى 42 شركة، وفرنسا 32، وكذا الصين 20 شركة والإمارات العربية 27 ويخصص لهذه الدول أجنحة خاصة باسمها، تعرض فيها منتجات شركاتها داخل الجناح المخصص لها.