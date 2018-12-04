شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي للفنادق": صفقة فنادق"إعمار" بقيمة 2.2 مليار درهم والان مع التفاصيل
كشفت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن قيمة صفقة الاستحواذ على 5 فنادق من مجموعة «إعمار للضيافة»، والتي تُقدّر بنحو 2.2 مليار درهم.
وأوضحت أبوظبي للفنادق، في بيان لسوق أبوظبي تضمّن معلومات عن الصفقة، أن الصفقة سيتم تمويلها بواقع 1.6 مليار درهم من أحد البنوك، و600 مليون درهم من أموال الشركة الذاتية.
وأعلنت الشركة أنه في حال إتمام الصفقة من المتوقع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمبلغ 217 مليون درهم.
وتوقعت «أبوظبي للفنادق» أن تظهر الصفقة في بيانات الشركة في الربع الأول من العام المقبل.
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