شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية القطرية تكشف كذب وإدعاءات وزير خارجية الدوحة والان مع التفاصيل

كشفت تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حقيقة كذبه وزيف إدعاءاته .

وزعم عبدالرحمن في تصريحات صحفية أن الخطوط الجوية القطرية حققت إنجازات، وذلك بعد شهرين فقط من إقرار الشركة تكبدها خسائر قدرها 252 مليون ريال (69 مليون دولار) في السنة المالية التي انتهت في مارس/آذار الماضي.

وجاءت هذه التصريحات خلال حفل نظمته الخطوط الجوية القطرية في نيويورك، وأعلنت عنه أمس الإثنين، بمناسبة مرور أكثر من 10 أعوام على تدشين خدماتها لهذه المدينة الأمريكية.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات لوزير الخارجية الذي تجاهل فيه الخسائر وروج لها على إنها إنجازات، يعكس ويفضح آلية عمل دبلوماسية بلاده، التي تعتمد على تزييف الحقائق وترويج الأكاذيب، وهو النهج الذي يحرص عليه الوزير في اتباعه خلال تصريحاته.

وقال عبدالرحمن خلال الحفل: "تعد الناقلة القطرية مثالاً يُحتذى به للقدرة على تحقيق الإنجازات". زاعما أن الشركة نجحت في مواجهة تداعيات المقاطعة، و"أنها فرضت قوتها".

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أنها تكبدت خسائر فادحة في السنة المالية التي انتهت في مارس/آذار من هذا العام، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل على خلفية مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الارهاب.