اليمن: تقرير حكومي يؤكد إنخفاض أسعار السلع ويبشر بمؤشرات إيجابية

كشف تقرير حكومي عن حجم التراجع في أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية بعد تعافي الريال اليمني .

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، أن الانخفاض في الأسعار بلغ ما نسبته 20% في عدن و15% في المحافظات الأخرى .. مؤكداً أن هناك مؤشرات إيجابية نحو انخفاضات اكبر للأسعار في الأيام القادمة مع استقرار سعر صرف العملة واستمرار تدفق السلع للأسواق والحملات الميدانية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح التقرير الجهود التي بذلتها الوزارة لتشكيل لجان ميدانية ورقابية على مستوى المحافظات والمديرية، وتكليفها بالنزول الميداني المكثف للأسواق ومتابعة توفر السلع الغذائية والاستهلاكية وانخفاض اسعارها.

وتداول مجلس الوزراء، في إجتماعه الإستثنائي، أمس، ما تحقق من تغييرات ايجابية وعاجلة خلال الفترة القصيرة الماضية من عمل الحكومة، والتعاطي المدروس مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي راكمتها سنوات الحرب العبثية للانقلابيين، واهمية البناء على تعزيز العوامل الايجابية المحققة وتلافي السلبيات بشكل عاجل وسريع.

وشدد مجلس الوزراء على وزارة الصناعة والتجارة مضاعفة جهودها في الرقابة التموينية والسعرية وعدم ترك المواطن فريسة لابتزاز وجشع بعض التجار، الذين يستغلون الاوضاع الراهنة للاثراء غير المشروع، خاصة وان المبررات التي كانوا يتذرعون بها قد تمت معالجتها وحققت اسعار الصرف استقرارا كبيرا، مؤكدا دعمه للحملات الرقابية الميدانية التي تنفذها الوزارة، واهمية تفاعل المواطنين في هذا الجانب بالابلاغ عن أي مخالفات للتلاعب بالاسعار او فرض زيادات غير مبررة.