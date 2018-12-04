الاستخبارات البريطانية لروسيا: لا تقللوا من شأن بلادنا

دعا رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية "إم آي 6" أليكس يونجر، اليوم الإثنين، روسيا للتوقف عن "التقليل" من شأن بلاده وحلفائها.



وفق صحيفة تلجراف، وجه رئيس الاستخبارات البريطانية، في حديث بجامعة "سانت أندروز" في اسكتلندا، دعوته لأي دولة "تعتزم زعزعة" نمط الحياة البريطانية بالتوقف عن "التقليل" من عزم وقدرات بريطانيا وحلفائها.

وشدد يونجر على أهمية تعزيز العلاقات الأمنية لبريطانيا مع الحلفاء في أوروبا قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا تدهورت بشكل حاد على خلفية حادث تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا الذي وقع في سالزبوري البريطانية، في الـ4 من مارس/آذار الماضي.

وبينما يوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بغاز الأعصاب "آ-234"، تنفي موسكو مرارا علاقتها بالحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.