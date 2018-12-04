8 طرق طبيعية للتخلص من بقع الجلد الداكنة

يعتبر الجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان والأكثر عرضة للإصابة بمئات الأعراض والأمراض الجلدية، والتي تعد البقع الداكنة من أكثرها شيوعاً تماماً مثل حب الشباب، فحسب الدراسات عانى أكثر من 80% من البشر حول العالم من تلك المشكلة في فترة ما خلال حياتهم.

ولا يرتبط ظهور البقع الداكنة على الجلد بالعمر فقط، فالتعرض لأشعة الشمس والإصابة بالالتهابات الجلدية بجانب المعاناة من التغييرات الهرمونية والحساسية وتناول أدوية كيميائية من ضمن أقوى أسباب ظهور البقع الداكنة على الجلد.

ويمكن علاج مشكلة ظهور بقع الجلد الداكنة من خلال عدة طرق طبيعية ليس لها أي أعراض جانبية مثل:

1- البطاطس





من أقوى العلاجات الطبيعية التي تستخدم لتبييض البقع الداكنة على الجلد، سواء بوضع عصير البطاطس على الجلد أو تقطيع البطاطس إلى شرائح ووضعها على الأماكن المصابة لبضع دقائق وتكرار الأمر لـ8 أيام على الأقل.

2- مستخلص الصبار

مستخلص الصبار أو جل الألوفيرا كما يطلق عليه له خصائص مغذية للبشرة، ومقاومة لعلامات التقدم في السن وظهور البقع الداكنة على الجلد، عبر وضع جل الصبار بشكل يومي على الجلد.

3- قشر البرتقال





احتواء قشر البرتقال على فيتامين C بكميات كبيرة تجعله علاجا مثاليا لجميع أنواع الأمراض الجلدية تقريباً، فصنع قناع قشور البرتقال على الوجه أو استخدامه كدهان موضعي بعد طحن قشر البرتقال ومزجه بـ3 ملاعق من الحليب وتركة لمدة 15 دقيقة له نتائج ممتازة في القضاء على البقع الداكنة.

4- الليمون

فقط بوضع عصير الليمون الطازج على الأماكن المصابة بواسطه قطنة نظيفة يومياً لمدة لا تقل عن الـ14 يوماً سوف يساعد بقوة على التخلص من البقع الداكنة على الجلد، وبالنسبة لبقع الوجه الداكنة يمكن إضافة عصير الليمون إلى العسل الأبيض وصنع قناع الوجه الذي يفتح ويغذي البشرة.

5- زيت جوز الهند





يمتلك زيت جوز الهند البارد خصائص طبية طبيعية مضادة للبكتيريا ومرطبة للبشرة تمدها بالفيتامينات وتساعد في تبييض البقع الداكنة على الجلد، وتبييضها بوضعه مباشرة على المناطق المصابة وترك الجلد يمتصه.

6- خل التفاح

للتخلص من البقع الداكنة على الجلد يتم مزج مقادير متساوية من خل التفاح والمياه ووضع الخليط بشكل مباشر على الجلد وتركه لعدة دقائق ثم إعادة شطفه بالمياه الدافئة.

7- الأناناس





الأناناس غني بالأحماض الطبيعية التي تمتلك خصائص تجميلية طبية للبشرة تعمل على تبييض البقع الداكنة، عن طريق فرك الأماكن المصابة مباشرة بقطع الأناناس الطازجة، أو وضع عصير الأناناس على المناطق المصابة بالبقع الداكنة، وتركها لمدة 5 دقائق ومن ثم إعادة شطفها بالمياه.

8- الشوفان والزبادي

بالنسبة لبقع الوجه الداكنة يمكن التخلص منها بقناع الشوفان والزبادي، والذي يمكن صنعه بمزج ملعقة كبيرة من الشوفان مع 2 ملعقة طعام من الزبادي، ووضع المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة.

وبجانب الطرق السابق ذكرها يمكن التخلص من بقع الجلد الداكنة بواسطة تجنب أشعة الشمس في فترات الظهيرة، ووضع الكريمات المضادة لها بجانب تفادي تناول الأدوية الكيميائية، التي لها آثار جانبية ضارة تؤدي إلى الإصابة ببقع الجلد الداكنة واستبدالها بأخرى بعد استشارة الطبيب.