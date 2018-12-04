تفاصيل مقتل مطلوب أمنيًّا في قضية التغرير بفتاة: قاوم الأمن بسلاح رشاش واقتاد درعًا بشريًّا وحاول الفرار

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه عند الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد 24 ربيع الأول 1440هـ، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهامهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيًا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، وذلك أثناء وجوده بمقر سكنه بحي المروة في محافظة جدة، بادر بإطلاق عشوائي للنار من سلاح رشاش كان بحوزته، واقتياد شخص لاستخدامه درعًا بشريًا في محاولة الفرار من رجال الأمن، حيث تمت متابعته وبمطالبته بتسليم نفسه.
وأشار إلى أن المطلوب استمر في تهديد حياة المارة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار مما اقتضى تحييد خطره بالرد عليه بالمثل ونتج عن ذلك مقتله، وقد تعرض أحد رجال الأمن للإصابة بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.
وأضاف: شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل مطلوب أمنيًّا في قضية التغرير بفتاة: قاوم الأمن بسلاح رشاش واقتاد درعًا بشريًّا وحاول الفرار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .