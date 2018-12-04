منع رجال الشرطة العسكرية الإيطالية من استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإيطالية، قراراً يقضي بمنع استخدام جنود الشرطة العسكرية للهواتف المحمولة وغيرها من أجهزة الاتصال خلال ساعات العمل.

جاء ذلك بعد انتشار صورة لـ3 من رجال الأمن، في أثناء انشغالهم بهواتفهم المحمولة خلال فترة خدمتهم، وهي الصورة التي أثارت غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حسبما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وجاء في نص القرار: "استخدام الهواتف الذكية أو غيرها من أجهزة الاتصال المحمولة لأغراض لا تتعلق بالخدمة، خاصة المحادثات الخاصة المطولة أو الدردشة، يؤثر حتماً وبشكل كبير على التركيز، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على سلامة المواطنين"، إلا أنه يسمح لرجال الأمن باستخدام أجهزة الهاتف الموجودة داخل سيارت الخدمة.

ويهدف هذا القرار إلى تجنب عدم انتباه رجال الأمن إلى خدماتهم وواجباتهم وعملهم، خاصة في حالات ضرورة الاستجابة الفورية.