الجنايات ترفض طعن النيابة وتؤيد إخلاء سبيل وائل عباس

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رفضت محكمة الجنايات، اليوم الاثنين، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات الجيزة، الصادر بإخلاء سبيل المتهم وائل عباس في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وأيدت إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لما نشره المحامي طارق العوضي، عبّر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».

يُذكر أن «عباس» يواجه الحكم في القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.