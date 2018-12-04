رفضت محكمة الجنايات، اليوم الاثنين، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات الجيزة، الصادر بإخلاء سبيل المتهم وائل عباس في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وأيدت إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لما نشره المحامي طارق العوضي، عبّر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».
يُذكر أن «عباس» يواجه الحكم في القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات ترفض طعن النيابة وتؤيد إخلاء سبيل وائل عباس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .