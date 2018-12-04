بالصور- تعرّف على أبرز محتويات الجناح المصري في معرض "إيديكس 2018"

دبي - بواسطة محمد فارس معرض إيديكس 2018 (16) © معرض إيديكس 2018 (16)

كتب- محمد سامي:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الأول من نوعه في مصر، والمقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وضم جناح مصر في المعرض، العديد من المنتجات والأسلحة المصرية في مختلف فروع التسليح سوءا البحرية أو الجوية والبرية.

وجاء من بين تلك المعروضات، المدرعة فهد مصرية الصنع الذي تنتجها وزارة الإنتاج الحربي، وكذلك مجسمات من المدرعة "تمساح 3" التي يتم إنتجتها من قبل الهيئة العربية للتصنيع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وضمت المنتجات، مجموعة من أسلحة الدفاع الجوي، منها جهاز الرؤية السلبي لقائد المركبة "vpr"، وجهاز الرؤية السلبي الليلي لقائد المركبة التوباز بالإضافة الي جهاز الرؤية السلبي لقائد المركبة bk، بجانب أجهزة الاستطلاع هي: جهاز السلبي لحكمدار المركبة "brom"، وجهاز الرؤية السلبي لرامي المركبة "topaz"، إضافة إلى جهاز الرؤية السلبي لحكمدار المركبه bk.

كما ضمت المعروضات، مجسمات لـ"لانشات مكافحة الحرائق"، ولانشات أخرى حربية، فضلا عن القنابل والمقذوفات.