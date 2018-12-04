الجيش الإسرائيلي يطلق عملية "الدرع الشمالي" للقضاء على أنفاق "حزب الله"

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© AP Photo / Bilal Hussein
وقال كونريكوس: "نعلن عن بدء عملية "الدرع الشمالي" في الجيش الإسرائيلي التي سيكون هدفها العسكري الكشف عن أنفاق عسكرية حفرها "حزب الله" اللبناني والتي تهدد أمن إسرائيل وبالتالي يجب القضاء عليها".
وختم قائلا: "اليوم حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل وأمنها ونحن يجب أن نتصرف في الوقت المناسب".
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