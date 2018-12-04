استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

طولكرم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

استشهد فلسطيني، فجر الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.

وقال مصدر طبي في مستشفى ثابت ثابت (حكومي)، للأناضول، إن الشاب محمد حسام حبالي (18عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، فجرا.

وأوضح المصدر، أن "حبالي" فارق الحياة في اللحظات الأولى لوصوله لقسم الطوارئ، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية، وشبان في الحي الغربي من مدينة طولكرم، عقب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

وقال الناشط في مدينة طولكرم، سامي الساعي، للأناضول، إن "حبالي" من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاق عقليا)، وأصيب خلال تواجده بالقرب من منزله حيث اندلعت المواجهات.

بدورها نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الشهيد، ودعت للمشاركة في تشييع جثمانه اليوم.

وعادة ما يقتحم الجيش المدن والبلدات الفلسطينية، بزعم البحث عن مطلوبين.