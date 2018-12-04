تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الثلاثاء

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 148.55 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 136.17 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 129.98 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 111.41 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.65 ريال. وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 12 مبلغ 74.27 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,620 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,040 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 148,548 ريالًا.

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