مودريتش يحصد جائزة #الكرة_الذهبية لـ #فرانس_فوتبول

الخليج - د ب أ

أعلنت مجلة فرانس فوتبول أمس الإثنين عن فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

وجاء إعلان المجلة الفرنسية عن فوز مودريتش بالكرة الذهبية خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم.

واستحق مودريتش الجائزة بعدما حقق مسيرة رائعة مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا وقاده للعبور إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا.

كما سجل مودريتش مسيرة رائعة مع ريال مدريد الإسباني حيث ساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.