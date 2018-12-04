“الأمير” يوضح الموقف القانوني لاحتجاج #النصر

الخليج - حسن القبيسي

أوضح المستشار القانوني “أحمد الأمير” أن قبول احتجاج النصر على نادي الوحدة يعتمد على كيفية تسجيل اللاعب المحترف علي النمر في الاتحاد السعودي .

وأضاف اذا كان الوحدة قد اتم تسجيل علي النمر كلاعب محترف سعودي ؛ بحكم تمثيله للمنتخب السعودي و ذلك يعني حصوله على الجنسية السعودية الدائمة حسب نصوص النظام الاساسي للفيفا ؛ فأن احتجاج النصر فإنه سوف يرفض .

اما اذ كان تسجيل علي النمر من قبل الوحدة قد تم على انه لاعب مواليد و هو ما استبعده بحكم انضمام اللاعب للمنتخب السعودي و المشاركة معه ؛ ففي هذه الحالة احتجاج النصر سوف يتم قبوله .

وبين و ذلك لمخالفته تعاميم و انظمة الاتحاد السعودي و القاضية بمشاركة لاعب مواليد واحد فقط و في هذه الحالة تطبق المادة ٥٩ من لائحة الانضباط و يعتبر فريق الوحدة خاسر للمباراة و غرامة مالية و يوقف المسؤول الذي شارك او ساهم في ذلك لشهرين ، متأكد تماماً ان البعض سوف يتسأل لماذا استبعدت تسجيل علي النمر كلاعب مواليد ؟ و الاجابة تكمن في ان لائحة المسابقات لا تسمح بتسجيل لاعب لا يحق له المشاركة في المسابقة نظاماً حسب نص مادتها رقم ١٥/٣ ، و بالتالي فان تسجيل اللاعب علي النمر في قائمة البدلاء يعتبر مخالف نظاما و يرفض قبل المباراة !