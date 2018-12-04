” الغنام ” يفتتح فعاليات #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة بمركز حياة مول التجاري

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الخليج - حسن القبيسي
افتتح مساعد مدير عام تعليم الرياض الأستاذ ” عبدالله الغنام ” فعاليات #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة مواكبةً لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠١٨ والمُقامة بمركز حياة مول التجاري بالرياض ليوم أمس الإثنين ٢٥-٣-١٤٤٠هـ الموافق ٣-١١-٢٠١٨ م بتنظيم من إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض .
حيث بدأ ” الغنام ” بقص الشريط إيذاناً بانطلاق الفعاليات لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠١٨ ، تلى ذلك جولةً على كل المراكز المشاركة والعارضة بالمعرض المصاحب للفعالية، وازدان تواجده بين أروقة المركز الإعلامي كنواةٍ باتجاه الإعلام الجديد ومواكبةً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التعليمية الإعلامية المجتمعية .
بعد ذلك بدأت برامج الفعالية بالعديد من الفقرات التي أظهرت تميز و عطاء الفئة الغالية على قلوبنا ” ذوي الإعاقة ” .
وذكر ” الغنام ” في كلمته التي ألقاها على المسرح ” بأن وزارة التعليم قيادةً و منسوبين يسعون دوماً لتحقيق ما يُرضى ذوي الإعاقة، بالاهتمام في مجالات التعليم والتدريب والتطوير “.
واختتم ” الغنام ” بأن ما قامت به كل الجهات المنظمة و المشاركة لتتميز فعالية #انطلاقتي٤للتربيةالخاصة التي تحمل في طياتها العديد من الإنجازات، هو مصدر فخر واعتزاز.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات المنظمة والرعاة والمشاركين، وكذلك استلم مساعد مدير عام التعليم بالرياض ” لوحةً فنية ” رسمتها طالبة من ضعيفات السمع لسعادة مدير عام التعليم بالرياض الأستاذ ” حمد بن ناصر الوهيبي “.
الجدير بالذكر أن فعاليات انطلاقتي4 تستمر حتى مساء يوم الخميس القادم باستضافة مركز حياة مول التجاري ورعاية حلويات سعد الدين وتنظيم ميداني لمجموعة تواصل التطوعية.
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