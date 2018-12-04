شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

ننشر رحلات طيران اليمنية اليوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر 2018م وهي كالتالي: رقم الرحلة 609 خط الرحلة : القاهرة - عدن الإقلاع : 05:00 صباحا "توقيت القاهرة" الوصول : 09:30 صباحا رقم الرحلة 506 خط الرحلة : عدن- جدة الإقلاع : 08:30 صباحا الوصول: 10:30 صباحا رقم الرحلة 507 خط الرحلة : جدة- عدن الإقلاع : 12:00 ظهرا "توقيت جدة" الوصول :14:00 ظهرا رقم الرحلة 608 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع : 15:00 عصرا الوصول: 17:30 مساء رقم الرحلة 600 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع : 07:00 صباحا الوصول: 09:30 صباحا رقم الرحلة 601 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع : 12:00 ظهرا "توقيت القاهرة" الوصول :16:30 مساء

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