شكرا لقرائتكم خبر عن الشوكولاتة.. "معشوقة النساء" تحمي القلب وتحسن المزاج والان مع التفاصيل

أعلن مستشفى "كليفلاند كلينك"، الذي يعد واحدا من أفضل ثلاثة مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول الشوكولاتة يساعد في حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، مرجعا ذلك إلى أن حبات الكاكاو غنية بنوع من المغذيات النباتية التي تسمى الفلافونويد.

ومادة الفلافونويد هي مضادات أكسدة موجودة في الكاكاو والشوكولاتة، وتساعد في خفض ضغط الدم، من خلال تحسين سريان الدم إلى الدماغ والقلب.

ويقول موقع FizzUp، المتخصص في التغذية: "يمكن للشوكولاته عالية الجودة أن تحمي القلب والأوعية الدموية من التعرض للأمراض، كما أنها تخفض مستويات الكوليسترول وتساعد في خفض وزن الجسم".

ويضيف الموقع: "يحتوي الكاكاو على مادة الثيوبرومين، التي لها آثار إيجابية على المزاج والتي تساعد في تخفيف الضغط والإعياء".

يذكر أن ارتفاع ضغط الدم يشكل إجهادا إضافيا على شرايين الدم وأعضاء الجسم الحيوية، ومن الصعب ملاحظة الإصابة بارتفاع ضغط الدم لكن تأثيره على الجسم كبير للغاية، ومن أعراضه، بحسب تقرير لموقع "إكسبريس" البريطاني، عدم انتظام ضربات القلب، والإعياء وانقباض الصدر.