شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبعث برقيتي شكر للرئيس اللبناني والحريري والان مع التفاصيل

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقيتي شكر إلى الرئيس العماد ميشيل عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني؛ بمناسبة إطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على شارع ودوار ونصب تذكاري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب رئيس الإمارات في البرقيتين عن شكره للرئيس ميشيل عون وسعد الحريري لهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح الأخوة والصداقة، والتي تأتي امتداداً للعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً مع الجمهورية اللبنانية.

وقال إن "هذه المبادرة الأخوية - التي نفذتها بلدية ومحافظة بيروت - تعبر عن الرصيد الكبير من المحبة والألفة التي تجمع شعب دولة الإمارات والشعب اللبناني الشقيق في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين".