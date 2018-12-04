شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إضاءة شجرة عيد ميلاد ضخمة وسط بيروت والان مع التفاصيل

أُضيئت شجرة ميلاد ضخمة وسط القرية الميلادية، في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، إيذاناً ببدء موسم الاحتفال بأعياد الميلاد.

وافتتح غطاس خوري، وزير الثقافة اللبناني، الإثنين، القرية الميلادية نيابة عن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، معلناً أن هذه القرية تشكل نموذجًا للعيش المشترك بين الأديان في لبنان.





وقال جمال عيتاني رئيس بلدية بيروت، خلال حفل الافتتاح، إن المجلس البلدي للمدينة أقر مشروعاً لتزيين شوارع بيروت الرئيسية لمدة شهر، وتنظيم احتفالات ميلادية في المدينة.

وأضاف: "لدينا إصرار أن اقتصاد بيروت سيبقى حياً، وسيعود إلى انتعاشه، ومهما حاول البعض إطفاء نور بيروت، فنورها سيبقى مشعاً".

ودعا عيتاني المواطنين إلى ترقب حفل عشية العام الجديد في ساحة النجمة وسط بيروت، متوقعاً حضور أكثر من 100 ألف شخص لهذا الحفل الصاخب.

وقال زياد شبيب محافظ بيروت، خلال افتتاح القرية الميلادية، إن بيروت لأهلها بمسلميها ومسيحييها، وهي تحرص على الاحتفال بكل أطيافها وحدة واحدة.





وتوافد إلى القرية الميلادية العديد من الأطفال مع ذويهم لحضور حفل الافتتاح الذي انطلق بعرض للألعاب النارية.

وتزامناً مع القرية الميلادية، انطلقت احتفالات الأعياد في أسواق بيروت وفق برنامج من الأنشطة المتنوعة التي ستستمر حتى 6 يناير/كانون الثاني 2019.

وتتضمن أنشطة هذا العام "غابة عيد الميلاد"، وهي عبارة عن 315 شجرة مضيئة، وُزعت في كل أنحاء أسواق بيروت، كما زين مدخل الأسواق بقوسين مضاءين بالإضافة إلى شجرة الميلاد الرئيسية.

وكانت مدينة جبيل التاريخية في شمال بيروت أول المدن التي تبدأ وضع زينة الميلاد بشجرة عملاقة مكونة من 300 شجرة مستوردة من الخارج، لترتفع 30 مترًا مشكلة أطول شجرة ميلاد طبيعية في لبنان.