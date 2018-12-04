شكرا لقرائتكم خبر عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن بإيران والان مع التفاصيل

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الإثنين، نقلًا عن تقرير لوزارة الزراعة الإيرانية، تفشي سلالة "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن شمال إيران.

وأفاد التقرير بأن الفيروس أصاب 10 من سرب يضم 138 طائرًا من الأوز والبط والدجاج في قرية فاليران بطهران، وأضاف أن 5 طيور نفقت جراء الإصابة بالفيروس، بينما تم ذبح الباقي.