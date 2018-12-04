شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لتوطين مجال عمل جديد.. سيوفر آلاف الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوصى الاجتماع الأول للجنة دراسة توطين أسواق الفواكه والخضار بمنطقة مكة المكرمة، برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل كدسه، الإثنين، باقتراح برنامج متكامل لتوطين أسواق الفواكه والخضار. وأكد “كدسه”، أن توصيات الاجتماع دعت إلى تكوين لجنة فرعية مكونة من مجموعة من الجهات تقدم دراسة وافية مشتملة على خطة زمنية للتوطين يوضح بها دور كل جهة مشاركة.

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