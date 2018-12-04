مون يكشف رسالة ترامب إلى كيم: يحبه وسيلبي جميع طلباته

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إنّ نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلبّي مطالب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون بعد أن ينزع الأخير سلاحه النووي.

وفي ختام مباحثات أجراها على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس قال مون للصحفيين، أثناء توجّهه إلى نيوزيلندا، إن ترامب طلب منه أن ينقل رسالة بهذا الخصوص إلى كيم.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي لوكالة يونهاب للأنباء أن "الرسالة هي أن الرئيس ترامب لديه رأي إيجابي جدا بالزعيم كيم ويحبه فعلا، وبالتالي هو يريد من الزعيم كيم أن ينفّذ بقية اتفاقهما وعندها ينفذ (ترامب) ما يريده الزعيم كيم".

وكان ترامب قد عبّر عن أمله بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون خلال شهر يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين.

وفتح ترامب وكيم في يونيو/حزيران باب الحوار المباشر بينهما بعد أشهر من السجالات والتهديدات العسكرية المتبادلة.

ووقّع الزعيمان وثيقة مبهمة تتعلق بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، لكن لم يتم إحراز أي تقدّم في ظل تناقض التفسيرين الأمريكي والكوري الشمالي للوثيقة.