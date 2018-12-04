رئيس نيجيريا ينفي وفاته أو استبداله بشخص يشبهه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس النيجيري محمد بخاري - أرشيفية
نفى الرئيس النيجيري محمد بخاري مزاعم قالت إنه توفي وإن سودانيا شبيها له حل محله، وذلك بعد إقامة دامت 5 أشهر في بريطانيا للعلاج من مرض لم يتم الكشف عنه.
ومن بين الفرضيات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلها بعض ساسة المعارضة أن شبيها له من السودان يدعى جبريل حل محله.
ولم يتم تقديم دليل على ذلك لكن التسجيلات المصورة المتعلقة بهذه المزاعم لا تزال تبث آلاف المرات على يوتيوب وفيسبوك.
وبسؤاله عن جبريل قال بخاري لنيجيريين في بولندا حيث يحضر مؤتمرا هناك "أؤكد لكم إنه أنا سأحتفل قريبا بعيد ميلادي السادس والسبعين وسأظل قويا".
وقال "الكثير من الناس كانوا يتمنون موتي أثناء تدهور حالتي الصحية" مضيفا أن من يروجون للشائعة "جهلة وليسوا متدينين".
ونشرت الرئاسة تصريحات بخاري في بيان بالبريد الإلكتروني بعنوان "الرئيس بخاري يرد على مزاعم استنساخه".
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