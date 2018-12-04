أعلنت شركة "كريم" لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط، الإثنين، إطلاق خدمة حجز حافلات في مصر وسيتم توسيعها قريبًا لتمتد إلى السعودية وباكستان.
وقالت "كريم" ومقرها دبي، في بيان إن مستخدمي تطبيق "كريم باص" سيحددون مواقع الإقلال والوجهات المقصودة.
وأضافت أنها ستحدد أسعارًا ثابتة تقل بنسبة 60 إلى 70% عن خدمة السيارات الخاصة.
وتتنافس كريم في كثير من المدن الرئيسية بالشرق الأوسط مع "أوبر" تكنولوجيز، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها.
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كريم تطلق خدمة حجز حافلات بمصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .