شركة كريم تطلق خدمة حجز حافلات بمصر

أعلنت شركة "كريم" لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط، الإثنين، إطلاق خدمة حجز حافلات في مصر وسيتم توسيعها قريبًا لتمتد إلى السعودية وباكستان.

وقالت "كريم" ومقرها دبي، في بيان إن مستخدمي تطبيق "كريم باص" سيحددون مواقع الإقلال والوجهات المقصودة.

وأضافت أنها ستحدد أسعارًا ثابتة تقل بنسبة 60 إلى 70% عن خدمة السيارات الخاصة.

وتتنافس كريم في كثير من المدن الرئيسية بالشرق الأوسط مع "أوبر" تكنولوجيز، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها.