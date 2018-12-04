"الصحة العالمية" تضع إرشادات منظمة للتعديل الجيني

ذكرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن التعديل الجيني ربما تكون له عواقب غير مقصودة، وأنها تشكل فريقًا من الخبراء لدراسة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والمتعلقة بسلامة ذلك الإجراء، ووضع إرشادات منظمة له.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام المنظمة: "التعديل الجيني ربما تكون له عواقب غير مقصودة، وهو وضع غامض يتعين أخذه على محمل الجد".
وأضاف: "منظمة الصحة العالمية تشكل مجموعة من الخبراء، وسنعمل مع الدول الأعضاء لفعل كل ما في استطاعتنا للتأكد من كل القضايا، سواء كانت أخلاقية أو اجتماعية أو متعلقة بالسلامة، قبل القيام بأي تحرك".
وكانت الحكومة الصينية أمرت، الخميس، بوقف مؤقت لأنشطة بحثية لأشخاص ضالعين في عمليات تعديل جيني لبشر، بعدما قال عالم صيني إنه أجرى تعديلًا جينيًا لتوأمتين.
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