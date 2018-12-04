وصفات طبيعية للتخلص من مشاكل البشرة الدهنية باللوز

قدم خبراء لأصحاب البشرة الدهنية طريقة الحفاظ على البشرة والتخلص من المشكلات التى تواجهها، وكيفية التخلص من الدهون التى توجد فى بشرتك بشكل دائم، ويمكن أن يوفر الراحة للبشرة الدهنية ويجعلها تتنفس، ونقدم بعض الوصفات الطبيعية التى نشرتها موقع " boldsky" والتى يمكنك إعداها فى المنزل من اللوز.

يعد اللوز من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية، وزيت اللوز بلا شك أحد الخيارات المختارة عندما يتعلق الأمر بالبشرة الدهنية، وله فوائد عديدة للبشرة منها:

غنى بمضادات الأكسدة التى تحمى بشرتك من التلف

المكونات من 5 : 6 حبات لوز 1 ملعقة كبيرة طمى 1ملعقة طعام عسل 1 ملعقة طعام زبادى 1ملعقة شاى حليب خام الطريقة نقع بعض اللوز بين عشية وضحاها. فى الصباح قومى بطحن اللوز حتى يتحول إلى مسحوق ناعم، وضعيه جانبًا. الآن خذى وعاء وإضافة بعض الطمى والعسل. اخلطى المكونات جيدًا. ثتم إضافة اللبن والزبادى وخلط جميع المكونات مرة أخرى. وأخيرًا، إضافة بعض الحليب وتخلط جيدًا. الآن، خذ مسحوق اللوز وقومى بإضافته إلى الخليط. مزج جميع المكونات معًا. ضع هذا الخليط على وجهك وعنقك باستخدام فرشاة، وتجنبى عينيك وأذنيك وفمك أثناء تطبيقه. اتركيه حوالى 15-20 دقيقة قبل غسله. كررى هذا الماسك مرتين فى الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة. لماذا استخدم ذلك: - استخدام اللوز بشكل منتظم على وجهك يجعلها ناعمة ونضرة، كما أنه يغذى ويرطيب بشرتك بأفضل طريقة ممكنة. - البشرة الدهنية تجذب جزيئات الأتربة والغبار مما يؤدى إلى ظهور حب الشباب أو البثور، ومن المعروف أن الطمى يمتص الزيت الزائد من بشرتك، وبالتالى يضع حدًا لمشاكل الجلد هذه. - يحتوى العسل على الخصائص المضادة للبكتيريا والمطهرات، ويساعد فى التخلص من الزيت الزائد على البشرة ويحافظ على ليونتها، وهو مرطب طبيعى يسحب الرطوبة من الجلد. - يحتوى الزبادى على حمض اللاكتيك الذى يساعد على التخلص من البشرة الدهنية ويحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب مع الحفاظ فى الوقت نفسه على توازن درجة الحموضة فى بشرتك.

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