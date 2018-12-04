شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يشعلون شمعدان عيد "الأنوار اليهودى" على عتبات الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل عدد من المستوطنين، شموع شمعدان "عيد الحانوكاة اليهودى/الأنوار" عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك مساء أمس الإثنين.

وقالت مصادر فلسطينية إن جماعات الهيكل المزعوم نشرت تسجيلا مصورا لمجموعة من نشطائها ومؤيديها وهم يشعلون شموع شمعدان "عيد الأنوار" ويرقصون ويؤدون طقوسهم الدينية ويشربون الخمر وينشدون للهكيل المزعوم، على أعتاب المسجد الأقصى، وبالتحديد فى ساحة الغزالى باب الأسباط.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم دعت الأيام الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومواقعها، لتنظيم اقتحامات جماعية يومية للأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، وتنظيم مسيرات على أبوابه على مدار الساعة، خلال أيام عيد الأنوار اليهودى.