شكرا لقرائتكم الإعدام لستة في غزة بتهمة «التخابر» مع اسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غزة أ ف ب | منذ ساعة في 4 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 3 ديسمبر 2018 / 22:16

اعلن رئيس هيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة أمس، أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام لستة بينهم امرأة بتهمة «التخابر» مع إسرائيل.



وقال العميد ناصر سليمان رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي: «أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني أحكاماً قضائية متفاوتة بحق 14 متخابرا مع الاحتلال تضمنت 6 أحكام بـالإعدام». وأضاف أن بين المحكومين «المتهمة (آمال، م،م) 55 سنة من سكان الأراضي المحتلة عام 1948». وتابع أن هؤلاء الأشخاص «قدموا معلومات عن رجال المقاومة ... وأنفاقهم العسكرية وأماكن رباطهم وأماكن إطلاق الصواريخ».

وأكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في المؤتمر الصحافي أن «الأحكام رسالة واضحة إلى عملاء الاحتلال بأن هذه هي نهايتهم».