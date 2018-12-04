شكرا لقرائتكم مستقبل الصحراء الغربية على طاولة النقاش في جنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط- أ ف ب | منذ ساعة في 4 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 00:05

يجمع موفد الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية هورست كولر الأربعاء والخميس في جنيف حول "طاولة محادثات أولية" المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، على أمل إحياء المفاوضات المتوقفة منذ 2012 حول منطقة الصحراء المتنازع عليها.



واعتبر كولر في دعوته الموجهة للأطراف المعنية بهذا اللقاء في تشرين الأول (أكتوبر) أن "الوقت حان لفتح فصل جديد في المسلسل السياسي". ويبدو كولر عازما على إيجاد مخرج ينهي آخر نزاع من هذا النوع في إفريقيا بعد المرحلة الاستعمارية.

وتطالب "البوليساريو" التي أعلنت في 1976 "الجمهورية العربية الصحراوية" باستفتاء لتقرير المصير من أجل حل النزاع الذي نشأ عند انسحاب اسبانيا من هذه المستعمرة.

ويسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحة الصحراء الغربية الممتدة على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، مع شريط ساحلي غني بالسمك على مدى 1000 كيلومتر على المحيط الأطلسي. وتتعامل السلطات المغربية مع المنطقة الغنية بالفوسفات، مثلما تتعامل مع باقي مناطق المملكة.

وترفض الرباط أي حل خارج منح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، منبهة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي انتظار التوصل إلى حل يعيش لاجئون صحراويون في مخيمات قرب مدينة تندوف بالجزائر، وتقدر مصادر عددهم بـ 100 -200 ألف شخص، في ظل غياب إحصاء رسمي. وتقع تندوف جنوب غربي الجزائر العاصمة على بعد 1800 كيلومتر وهي قريبة من الحدود مع المغرب.

وأجريت آخر جولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في آذار(مارس) 2012 بدون أن تؤدي إلى أي تقدم في ظل تشبث طرفي النزاع بمواقفهما، واستمرار الاختلافات حول وضع المنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة التي يفترض أن تشارك في الاستفتاء.

ومنذ تعيينه عام 2017 مبعوثا أمميا للصحراء التقى الرئيس الألماني السابق هورست كولر مرات أطراف النزاع، خاصة مناسبة جولة له في المنطقة، ولكن كلا على حدة.

وأدت جهوده الى جمع المغرب و"بوليساريو" والجزائر وموريتانيا حول الطاولة ذاتها رغم أن كل طرف ينظر إلى صيغة اللقاء من زاوية مختلفة، فالجزائر تؤكد أنها تحضر بصفتها "بلدا مراقبا" بينما تعتبرها الرباط "طرفا" في النزاع.

وتطمح الأمم المتحدة إلى جعل اللقاء المرتقب عقده في قصر الأمم في جنيف "الخطوة الأولى في مسار مفاوضات جديدة"، من أجل التوصل إلى "حل عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف ويمّكن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" كما ورد في ورقة للمنظمة الدولية.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء عناوين فضفاضة تتعلق بـ"الوضع الحالي والاندماج الإقليمي، والمراحل المقبلة للمسار السياسي" كما ورد في الورقة الوثيقة.

ويوضح مصدر ديبلوماسي قريب من الملف أن هذه المقاربة "تتجنب ممارسة كثير من الضغوط وتعليق كثير من الآمال" على اللقاء الأول، معتبرا أن هدفه هو "إذابة الجليد" مع التذكير بسياق العلاقات السيئة بين المغرب والجزائر.

وتظل الأوضاع على الأرض "هادئة على جانبي الجدار الرملي" الذي شيده المغرب على طول 2700 كيلومتر، رغم "استمرار توترات" حصلت مطلع السنة، وفق التقرير الأخير للأمم المتحدة.

وتعتبر "بوليساريو" تقليص مدة ولاية بعثة "المينورسو" من سنة إلى ستة أشهر جزءًا من "الدينامية" التي خلقها تكليف كولر بهذا الملف، وتضطلع البعثة خصوصا بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار منذ 1991.

وصّوت مجلس الأمن الدولي في نيسان (أبريل) ثم في تشرين الأول (أكتوبر) على تقليص ولاية "المينورسو" مرتين لمدة 6 أشهر، تحت ضغط من الولايات المتحدة على خلفية كلفة البعثة وجمود المسار السياسي.

وعشية لقاء جنيف يستمر كل طرف في التشبث بمواقفه مع إعلان إرادته الحسنة.

ويدافع المغرب عن حل سياسي "دائم" تطبعه بـ"روح التوافق" لكنه لا يقبل أي نقاش "حول وحدته الترابية" و"مغربية الصحراء"، كما أكد ذلك الملك محمد السادس أخيرًا.

وتعتبر جبهة "بوليساريو" أن "كل شيء قابل للتفاوض باسثتناء الحق الدائم والثابت لشعبنا في تقرير مصيره"، كما قال عضو أمانتها الوطنية رئيس لجنة شؤونها الخارجية محمد خداد لوكالة "فرانس برس".

وتعبر الجزائر، الداعم الرئيس للجبهة عن دعمها "ممارسة شعب الصحراء الغربية حقه الثابت والدائم في تقرير مصيره".

وتطرح الجزائر التي تشارك في لقاء جنيف بصفتها "بلدا جارا" إجراء "مفاوضات مباشرة، صريحة ونزيهة "بين المغرب و"بوليساريو" من أجل "حل نهائي" وفق بيان رسمي صدر أخيرا.

ويقول مصدر جزائري قريب من الملف إن النقاش حول "الوضع في المغرب العربي" هو الذي "يفسر حضور الجزائر وموريتانيا" إلى جنيف.