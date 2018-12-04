شكرا لقرائتكم السيسي: فخورون بالتعاون مع أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعة في 4 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 3 ديسمبر 2018 / 22:06

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، وهو الأول من نوعه في مصر. ونوه السيسي في جولته على أجنحة المعرض بالعلاقات العسكرية مع أميركا، معرباً عن فخره بها.



وسيُختتم المعرض غداً، وتشارك فيه 373 شركة عالمية من 41 دولة. وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ووزراء دفاع الإمارات، وسلطنة عُمان، السودان، فرنسا، اليونان، قبرص، جنوب السودان، الكاميرون، كوريا الجنوبية، والصومال، إضافة إلى 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي.

وأكد الرئيس المصري عمق التعاون العسكري بين مصر وأميركا، لافتاً إلى تاريخ العلاقات المصرية - الأميركية الاستراتيجية. وقال خلال تفقده جناح الولايات المتحدة فى المعرض، إن "مصر فخورة بالتعاون مع أميركا"، فرد قائد عسكري أميركي مشارك فى المعرض قائلاً: "إن الولايات المتحدة فخورة بعلاقتها مع القوات المسلحة المصرية".

واطّلع السيسي على معدات الجناح العسكري الأميركي واستمع إلى شرح من أحد العسكريين الأميركيين، معقباً: "لدينا تعاون طويل مع أميركا، وهذه مدرعة ممتازة نستخدمها في مكافحة الإرهاب في سيناء".

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري اللواء محمد العصار أمس إن هناك محادثات بين الجانبين المصري والأميركي، لبحث إمكان التصنيع المشترك لتلك المدرعة. وتفقد السيسي أجنحة مصر والسعودية والإمارات.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع المصري إن التجمع الدولي (المعرض) سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لمنظومات الدفاع والتسليح لعرض أحدث ما وصلت إليه في الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات وقدرات دفاعية متطورة.

الفريق أول محمد زكي، قال في كلمته في افتتاح معرض "إيدكس 2018"، إن "الواقع يؤكد أن لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره".

وزاد أن القوات المسلحة المصرية "كانت ومازالت الحصن الأمين لمقدرات الأمة، وسعيها إلى امتلاك مقومات القوة، ليس إلا سعياً للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات"، موضحاً أن "من يمتلك مقادير القوة هو القادر على صنع السلام".

وفي سياق آخر، التقى السيسي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أمس في قصر الاتحادية الرئاسي، ضمن جولة لها على المنطقة. كما التقى الفريق أول محمد زكى الوزيرة لإجراء محادثات تتناول التعاون بين مصر وفرنسا والملفات الإقليمية المهمة.

كما التقى وزير الدفاع المصري عضو مجلس الوزراء الإماراتي وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي. وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن اللقاء تناول المستجدات والمتغيرات الإقليمية وسبل دعم التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.