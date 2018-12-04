شكرا لقرائتكم ترشيح نيجرفان بارزاني لرئاسة كردستان العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ‏بغداد - جودت كاظم | منذ ساعة في 4 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 00:15

رشح "الحزب الديموقراطي الكردستاني" مسرور بارزاني رئيساً لمجلس الوزراء في حكومة كردستان العراق الجديدة، بينما رشح رئيس الحكومة الحالي نيجرفان بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم. وقال الناطق باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع قيادات الحزب ان "المجلس القيادي للديموقراطي قرر ترشيح نيجيرفان بارزاني لمنصب رئيس اقليم كردستان إلى جانب تسمية مسرور بارزاني كمرشح للحزب لرئاسة حكومة الاقليم".



واضاف ان "الاستقرار والعمل المشترك سيكونا هدف السنوات الأربع المقبلة لحكومة الإقليم، لافتاً إلى أهمية تفعيل كل المؤسسات والعمل لتحسين أوضاع المواطنين". واشار الى ان "المقترحات اصبحت قراراً وسيتم بحثها مع الاطراف السياسية". وذكر ان حزبه سيبدأ ماحادثته خلال الأيام المقبلة مع الاطراف والجهات السياسية في الاقليم حول تشكيل الحكومة الجديدة لكردستان.

إلى ذلك، قالت عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" نرمين عثمان إن "رئاستي البرلمان والحكومة تدخلان في إطار واحد ولا يمكن حسمها عبر مفاوضات منفصلة، فخلال محادثات تشكيل الحكومة مع الحزب الديموقراطي قيل إذا شغل الديموقراطي منصب رئاسة الحكومة ستكون رئاسة البرلمان من حصتنا".

وأضافت: "يمكن التعامل مع حسم المناصب الوزارية والتفاصيل الأخرى كحزمة مستقلة".