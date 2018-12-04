"سامسونج" تطلق هاتف الجيل الخامس في يونيو 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © سامسونج سامسونج

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية فيرايزون وشركة سامسونج الكورية الجنوبية خطة إطلاق هاتف من الجيل الخامس للعمل على متن الشبكة يونيو القادم؛ دون الحديث عن تفاصيل حول الهاتف القادم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وتعمل "سامسونج" على تطوير مودمها الخاص بشبكات الجيل الخامس والمسمى بـ "Exynos 5100"، والمفترض استخدامه في هواتف "جالكسي إس 10".

جدير بالذكر، أن مؤتمر كوالكوم لتقنية "سناب دراجون" المنعقد في هاواي؛ بعد أيام، سيكشف المزيد من التفاصيل، حيث ستحضره كلتا الشركيتين وعدد من الضيوف الآخرين.