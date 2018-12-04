شكرا لقرائتكم خبر عن نورى المالكى يؤكد أهمية التنسيق مع مصر لوضع رؤية تحدد الأهداف العربية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق نورى المالكى، أهمية تعزيز التعاون والعمل الثنائى مع مصر، وتكثيف آليات التنسيق من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد العربية المشتركة.

وذكر المكتب الاعلامى لائتلاف دولة القانون- حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء العراقية /نينا/- أن المالكى التقى اليوم /الاثنين/، السفير المصرى لدى العراق علاء موسى، حيث بحثا مستقبل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المالكى- خلال اللقاء- حرص بلاده على تجنيب المنطقة من حالة عدم الاستقرار والاستقطاب التى تشهدها حاليا.