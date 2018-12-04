مشروع القرار الأمريكي لإدانة "حماس" يهدف للضغط على كل قوى المقاومة

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن حركة حماس: "مشروع القرار الأمريكي لإدانة حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف للضغط على كل قوى المقاومة؛ لإدراك الإدارة الأمريكية أن هذه المقاومة تشكل حائط صد أمام المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية التي تحاول واشنطن تمريرها".

هذا ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى التصدي لمشروع قرار أميركي مقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية والمشروع يطالب بإدانة حركة حماس لإطلاق صواريخ على إسرائيل. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس المقبل على هذا المشروع.