شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة بأوكرانيا بشأن تأشيرات الدخول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نوهت سفارة المملكة في جمهورية أوكرانيا بأنه ابتداء من تاريخ 2019/1/1 سيتم إيقاف إصدار تأشيرات الدخول عبر المطارات في جمهورية أوكرانيا. وأوضحت السفارة أن إصدار كافة أنواع التأشيرات سيكون عن طريق التأشيرة الإلكترونية (E-VISA) عبر الموقع الإلكتروني (هنا). وأشارت إلى أن مدة صلاحية التأشيرة للرحلة الواحدة حتى 30 يوما، وقيمتها 85 دولارا أمريكيا.‎

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