شكرا لقرائتكم خبر عن ممرات خاصة لـ«ذوي الإعاقة» بالحرم النبوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بوحدة شؤون القدرات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعیة بالوكالة عن تھیئة ممرات خاصة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكنھم من زيارة الروضة الشريفة والصلاة فیھا. وأوضح مدير الوحدة، سمیر ألفت، أن ھذه الممرات تمتد من الباب رقم (7) حتى باب السلام، مع تزويدھا بملصقات ولوحات إرشادية، تسھل علیھم الوصول إلى موقع الزيارة والدورات والمصلیات المؤھلة لخدمتھم، وتوفیر التسھیلات اللازمة والضامنة لأدائھم عباداتھم براحة ويسر.

شكرا لقرائتكم خبر عن ممرات خاصة لـ«ذوي الإعاقة» بالحرم النبوي (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .